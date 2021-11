Avvento: mons. Ambrosio (Massa Carrara-Pontremoli), “abbiamo bisogno di luce e di speranza, oggi più che mai”

“Abbiamo bisogno di luce e di speranza, oggi più che mai”. Lo ha scritto mons. Gianni Ambrosio, amministratore apostolico di Massa Carrara-Pontremoli, nel messaggio per l’Avvento indirizzato alla diocesi.

“Mentre per le vie delle città e dei paesi si sono già accese le luminarie in vista della festa del Santo Natale, la liturgia ci invita a risvegliare l’attesa del Signore che viene incontro a noi per abitare in noi e donarci luce e speranza”, osserva il vescovo, sottolineando che il cammino di Avvento “ci invita ad accogliere la sfida della speranza”. “Soprattutto – prosegue – ci invita a volgere lo sguardo verso colui che è il fondamento della speranza, verso Dio che non solo non si è stancato degli uomini, ma continua a rinnovare con loro un’alleanza di amore”. “L’attesa del Dio che viene – ammonisce mons. Ambrosio – ci aiuta a far fronte alle difficoltà del presente, a sanare le ferite del cuore, a guardare al futuro senza paura: il Signore viene a noi e si fa presente nella nostra storia quotidiana. Questa è la speranza più grande, quella che dà senso e consistenza alle piccole speranze di ogni giorno”. “Se gli scenari del tempo che viviamo causano insicurezza e paura, il Signore ci assicura la sua presenza e la sua amicizia, ci accompagna con la sua luce”, rileva il vescovo. “È questa la speranza che l’Avvento suscita in tutti noi che viviamo in questi tempi difficili: possiamo camminare fiduciosi senza lasciarci vincere dalla sfiducia”. “Auguro a tutti di accogliere questa luce che illumina, questa speranza che guarisce il cuore e genera fiducia”.