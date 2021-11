Pace: De Finibus Terrae, la manifestazione “The Last 20” fa tappa ad Alessano

Cominciato ieri ad Alessano “The Last 20 – S. Maria di Leuca – Pce ‘De Finibus Terrae’”, l’ultima tappa dell’iniziativa, partita lo scorso luglio da Reggio Calabria. Tema, le questioni delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’inclusione. Si è snodata nelle successive tappe di Roma sui temi della sicurezza alimentare, contrasto alla povertà e alla fame nel mondo, la cooperazione, in particolare quella interuniversitaria, la questione femminile nei Paesi L20, cioè i 20 più impoveriti; Milano con la messa a fuoco della questione ambientale, della salute del clima e dell’altra economia. Uno sguardo diverso sul mondo rispetto al G20 per affermare che non ci sono solo i primi 20 paesi del mondo ma anche gli ultimi. Il tema della tappa conclusiva, non casualmente, ad Alessano, è la pace. Nella cittadina nacque ed è sepolto don Tonino Bello. Il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi fu celebre per il suo impegno per la pace, in particolare nella sua veste di presidente di Pax Christi Italia (1985-1993).

L’iniziativa, in questi giorni, affronta anche la questione femminile e ha soprattutto l’obiettivo di presentare una piattaforma conclusiva di proposte concrete attuabili per i paesi e le comunità dei last20. Si è svolto ieri sera uno spettacolo musicale della Fondazione “La Notte della Taranta”. Oggi il contributo dell’attore Andrea Pennacchi detto “Er Poiana” sempre ad Alessano nell’Auditorium “Benedetto XVI”.