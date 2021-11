Commissione Ue: verso un hub per i corrispondenti europei e il Media Freedom Act per promuovere il pluralismo informativo

La Commissione europea promuove lo sviluppo di un centro stampa e piattaforma per i media per collaborare sulle notizie europee. Saranno coinvolte 16 agenzie stampa europee. Lo annuncia l’esecutivo europeo in occasione della seconda edizione dell’European News Media Forum dedicato alla trasformazione dell’industria dei media. “Lavorando insieme al di là dei confini, i media sono più forti. Abbiamo visto gli incredibili risultati delle indagini transfrontaliere, come i recenti Pandora papers. La Commissione sta aumentando il suo sostegno a questo tipo di collaborazioni, con la European Newsroom oggi e una serie di nuove partnership giornalistiche entro la fine dell’anno”, lo ha dichiarato la vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová. I temi di questa edizione del forum si concentrano sui ricavi dei media, modelli di business, coinvolgimento dei cittadini, diversità, nuovi formati e partnership. Tre le iniziative annunciate nel Forum, anche l’aumento dei finanziamenti dell’Ue per i progetti sui media e il lancio di un bando per presentare proposte da 1,76 milioni di euro. Inoltre, l’iniziativa intende creare un hub per i corrispondenti Ue per collaborare sulle notizie europee. Il progetto entrerà in funzione a gennaio.

“Stiamo organizzando lo spazio informativo europeo e aumentando l’accesso dei cittadini a informazioni di qualità. Questa prima redazione paneuropea che annunciamo oggi consentirà ai giornalisti di riportare notizie sugli affari europei collaborando e promuovendo uno spirito collaborativo nei propri Paesi. L’anno prossimo presenteremo un Media Freedom Act per promuovere il pluralismo dei media e migliorare la resilienza del settore nel suo insieme”, ha dichiarato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton.