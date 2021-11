Calcio amputati: Coppa Italia alla Nuova Montelabbate e Supercoppa italiana al Vicenza

(foto Jay Ferreira/Ability Channel/Fispes)

La chiusura della stagione italiana 2021 per il calcio amputati ha visto gli ultimi impegni nel fine settimana al centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo, dove sono andate in scena la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. È stata la Nuova Montelabbate, sabato sera, ad alzare il trofeo della Coppa Italia vincendo 1-0 in finale contro il Vicenza Calcio Amputati, grazie al gol di Moha Aharchi che ha segnato in rovesciata. Domenica mattina i vicentini si sono però presi la rivincita sulla squadra marchigiana, vincendo 2-1 la finale che valeva la Supercoppa italiana, seppur la partita avesse preso una brutta piega dopo la rete marchigiana di Zacharias ed il rigore sbagliato da Lorenzo Marcantognini, ai quali ha posto rimedio Salvatore La Manna, mettendo a segno una doppietta.