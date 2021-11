Diocesi: Treviso, il 2 dicembre incontri su “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili”

La diocesi di Treviso dedicherà l’intera giornata di giovedì 2 dicembre a “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Due i momenti formativi previsti. Al mattino, nel tempio di San Nicolò, durante l’incontro di formazione per i sacerdoti, interverranno sul tema il vescovo Michele Tomasi, don Gottfried Ugolini, della diocesi di Bolzano-Bressanone, referente per le Chiese del Triveneto del Servizio regionale di tutela per i minori e le persone vulnerabili, e la dott.ssa Lucia Boranga, referente diocesana del Servizio stesso. In serata, poi, gli stessi relatori interverranno ad un incontro aperto a tutti che si svolgerà alle 20.30, sempre nel tempio di San Nicolò. “All’appuntamento serale – spiega la diocesi in una nota – sono invitati in modo speciale gli operatori di pastorale, soprattutto quanti hanno responsabilità educative o svolgono nelle nostre comunità e associazioni servizi che hanno a che fare con bambini e ragazzi”.

Durante entrambi gli incontri verrà presentato e ufficialmente avviato il Servizio diocesano di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che fa parte della più vasta rete dei Servizi promossa a livello nazionale e regionale.