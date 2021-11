Inghilterra e Galles: i vescovi invitano i fedeli a tornare alla messa domenicale. “Il cuore pulsante della Chiesa e della vita di fede”

“Incoraggiamo tutti i cattolici a riesaminare le abitudini che hanno preso negli ultimi mesi rispetto al fatto di andare in chiesa alla domenica”. Con queste parole, contenute nel documento che hanno pubblicato nelle scorse settimane, intitolato “Honouring Sunday”, “Onorare la domenica”, i vescovi di Inghilterra e Galles hanno voluto riconoscere una realtà documentata anche dalla stampa britannica. L’allontanamento dalla messa di molti fedeli durante la pandemia. Anche se le funzioni online hanno avuto molto successo, in tutte le denominazioni cristiane, e hanno attirato persone che non frequentavano la Chiesa, per altri la mancanza dell’obbligo di partecipare alla messa è diventata l’occasione per riempire con altre attività quello spazio di tempo da sempre dedicato all’Eucarestia. “Proponiamo ai fedeli di riflettere su quali altre attività potrebbero fare alla domenica, come praticare uno sport o fare spese o altre attività sociali e di intrattenimento”, scrivono ancora i vescovi. “Questo riesame – e le decisioni che ne sono il risultato – è il compito di ogni cattolico e siamo sicuri che verrà fatto con onestà e sarà motivato da un vero amore per il Signore che incontriamo durante la messa”. Nello stesso documento, il terzo dedicato a questo argomento dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, i vescovi ricordano che “la messa domenicale è il cuore stesso pulsante della Chiesa e della nostra vita personale di fede”.