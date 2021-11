Black Friday e Cyber Monday: Coldiretti, giro d’affari di 1,8 miliardi, +21% rispetto a 2020. Consigli contro frodi alimentari

Oltre un italiano su due (54%) tra quanti fanno i regali per Natale li acquisterà on line, anche approfittando degli sconti e delle offerte del Cyber Monday, che segue il Black Friday. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del lunedì cybernetico dedicato alla spesa sul web.

L’accresciuta attenzione per il Cyber Monday anche in Italia è giustificata dalla tendenza – sostiene Coldiretti – ad acquistare i regali di Natale in anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare gli affollamenti che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

Complessivamente si stima il giro di affari quest’anno in Italia per le vendite on line è in crescita del 21% rispetto al 2020 per un totale di 1,8 miliardi tra il Black Friday e il Cyber Monday secondo l’Osservatorio e-commerce B2c Netcomm–Politecnico di Milano.

Ma gli acquisti on line riguardano anche prodotti alimentari. Di qui i consigli antifrode di Coldiretti: verificare l’identità del venditore on line privilegiando chi ha un legame diretto con la terra o appartiene a una rete strutturata di vendita diretta. Fare attenzione a storpiature, anche minime, del nome del prodotto, che spesso rivelano che si tratta di imitazioni. Verificare nelle immagini dei prodotti a denominazione di origine (Dop e Igp) che ci sia il logo che li contraddistingue. In caso di prodotto venduto come biologico, controllare che riporti in etichetta il logo europeo corrispondente. Leggere attentamente tutte le indicazioni presenti in etichette, a partire da quelle relative all’origine.