Diocesi: Sassari, al via gli incontri di Avvento per i giovani con mons. Saba

Prenderà il via domani, martedì 30 novembre, a Sassari l’itinerario diocesano di incontri di Avvento rivolti ai giovani con il vescovo Gian Franco Saba. L’iniziativa è promossa dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile in collaborazione con la Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni”.

Il primo appuntamento si terrà dalle 19.30 presso la parrocchia San Vincenzo: porterà la propria testimonianza Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 metri stile libero S5 ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020. Il 7 dicembre, dalle 19 nell’auditorium “San Giovanni Paolo II”, proiezione del film “Will Hunting” seguita da un momento di confronto. Conclusione lunedì 13 dicembre, dalle 19.30 nella parrocchia Sant’Apollinare, con una veglia di preghiera e le confessioni.