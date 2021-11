Salesiani: Vis, Michela Vallarino nuova presidente dell’ong

Michela Vallarino, 49 anni, avvocato, già vice presidente del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo sarà presidente per i prossimi quattro anni.

Nel corso dell’assemblea dei soci e dei partecipanti che si è tenuta sabato 27 e domenica 28 novembre sono state rinnovate le cariche istituzionali che guideranno la ong salesiana Vis. E l’assemblea dei soci, composta da tre enti salesiani, ha eletto alla carica di presidente Vallarino. Sarà affiancata dai consiglieri del comitato esecutivo: Marco Faggioli e Francesco Mele (entrambi vice presidenti, quest’ultimo nominato dall’Assemblea dei Partecipanti), don Giordano Piccinotti (tesoriere), Giampietro Pettenon, Jennifer Avakian e Stefano Di Maria.

Vallarino raccoglie il testimone da Nico Lotta, di professione ingegnere, che ha ricoperto la carica di presidente per due mandati. “Ora inizia una nuova fase, che sarà caratterizzata dal rinnovamento e anche dalla continuità con quello che è stato fatto finora – dice la neopresidente -. Alcuni degli obbiettivi sono ancora validi perché non ancora compiutamente realizzati, come il rafforzamento della rete dei soggetti che compongono il sistema salesiano di solidarietà, la presenza sul territorio italiano, il miglioramento del sistema di organizzazione, gestione e controllo interno”. Al vertice della struttura operativa ci sarà Chiara Lombardi, 38 anni, nominata direttrice generale.