Diocesi: Cremona, il vescovo Napolioni in visita a Casa della Speranza

Un pomeriggio di preghiera e riflessione alla presenza del vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni. Si svolgerà domani pomeriggio, martedì 30 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra il 1° dicembre.

Casa della Speranza è una struttura di Caritas cremonese nata nel 1998 a Cremona dall’idea del vescovo Giulio Nicolini proprio per l’accoglienza di persone affette da Aids e sindromi correlati e non autonome nella gestione delle proprie necessità. Alle 16.30 il vescovo Napolioni presiederà la Messa, alla presenza di tutti gli operatori e gli ospiti della struttura e, a seguire, alle 17.30, interverrà insieme all’infettivologo Giuseppe Carnevale. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook “Casa della Speranza”. Il pomeriggio a Casa della Speranza si colloca nell’ambito delle molte iniziative promosse in città per la Giornata mondiale contro l’Aids e promosse dalla in collaborazione con Comune di Cremona, Asst Cremona e altre realtà del territorio. Per la durata degli eventi del 1° dicembre sarà possibile la somministrazione di test salivari Hiv.