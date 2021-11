Coronavirus Covid-19: (Siti), “concentrare nelle prime tre settimane di dicembre le vaccinazioni previste nei prossimi tre mesi”

“Concentrare nelle prime tre settimane del mese di dicembre 2021 le vaccinazioni previste nei prossimi tre mesi orientando gli sforzi dei diversi sistemi sanitari regionali nella campagna vaccinale. Questo consentirebbe di coprire in tempi rapidi la popolazione, così da contrastare la diffusione del virus e mantenere l’attuale stato economico e sociale”. È la prima delle raccomandazioni contenute nel Position paper della Siti-Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica e del suo Gruppo di lavoro sulle vaccinazioni, in collaborazione con un Panel multidisciplinare di esperti con competenze in epidemiologia, malattie infettive ed immunologia, per migliorare l’efficacia della campagna vaccinale anti-Covid-19 e contrastare la quarta ondata, ormai iniziata anche in Italia. Utilizzare il Super Green pass “come forte spinta per l’adesione alla campagna vaccinale soprattutto per coloro che ancora non hanno fatto la prima dose”, la seconda indicazione.

Gli esperti raccomandano inoltre di affiancare alla forte spinta vaccinale “un programma di potenziamento delle attività di testing, sequenziamento e contact tracing, anche al fine di fronteggiare nuove minacciose varianti virali potenzialmente in grado di eludere, almeno in parte, la risposta immunitaria indotta dal vaccino”. Infine “garantire le forme di distanziamento inter-personale e l’uso delle mascherine all’aperto in caso di assembramenti”.