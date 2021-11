Università Cattolica: Roma, il 2 dicembre un convegno su Dante per inaugurare i master realizzati con l’Istituto Trapani. Claudia Koll leggerà la preghiera alla Vergine

Con il convegno “Dante: poeta di Dio, poeta degli uomini” sarà inaugurato il nuovo anno accademico per i master organizzati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l’Istituto di neuroscienze e gestalt “Nino Trapani”. Appuntamento il prossimo 2 dicembre alle 15, presso l’Aula 1 del Polo didattico Giovanni XXIII dell’Università Cattolica a Roma, ma sarà possibile seguirlo da tutta Italia in streaming sulla piattaforma Teams.

Un evento formativo, che coniugherà in particolare modo i temi e gli approcci dei due master più antichi e consolidati tra quelli organizzati dalla Cattolica in collaborazione con l’Istituto “Nino Trapani”: il master di secondo livello in Psico-oncologia, giunto alla 26ª edizione, e il master di primo livello in Pastoral counselling per il ben-essere psicofisico e spirituale. Inaugurerà l’evento mons. Claudio Giuliodori, assistente spirituale dell’Università Cattolica. Moderati dalla professoressa Paola Argentino interverranno i professori Giovanni Salonia, Franco Nembrini e Antonio Sichera. Per l’occasione l’attrice Claudia Koll leggerà la stupenda invocazione alla Vergine di San Bernardo nel XXIII canto del Paradiso, ed altri versi della Divina Commedia.

“Immancabile nell’evento – spiega Argentino – il riferimento alla lettera apostolica ‘Candor Lucis Aeternae’ di Papa Francesco dedicata a Dante Alighieri, definito profeta di speranza e testimone della sete di infinito, del desiderio di felicità insita nel cuore dell’uomo”.