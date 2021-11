Tv2000: a dicembre messe dal Gemelli e da San Giuseppe Vesuviano

Da dicembre su Tv2000 in onda ogni giorno tre messe alle 7, 8.30 e 19 dalla cappella San Giuseppe Moscati del Policlinico Gemelli di Roma e da San Giuseppe Vesuviano. Alle 7 e alle 8.30, a partire dal 29 novembre e fino al 24 dicembre, dal lunedì al venerdì, la messa sarà trasmessa in diretta dalla cappella San Giuseppe Moscati del Policlinico Gemelli. Tutti i giorni alle 19, e il sabato e la domenica anche alle 7 e 8.30, dal 29 novembre fino al 31 dicembre la messa verrà trasmessa in diretta dal santuario di San Giuseppe in San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli. Dallo stesso santuario, dal 25 al 31 dicembre, in diretta anche le messe delle 7 e delle 8.30.