Catechismo Chiesa Cattolica: card. Bassetti, “della Parola di Dio non si deve perdere mai la memoria”

“La nostra fede ha bisogno di essere continuamente ridetta: salvaguardandone il contenuto essenziale, devono essere trovate nuove espressioni che siano in grado di intercettare lo stesso linguaggio degli uomini e delle donne di oggi”. È quanto afferma il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nella prefazione al libro “23 cardinali commentano il Catechismo della Chiesa cattolica”, curato da Marco Italiano per Tau Editrice, presentato oggi 29 novembre a Roma. “Questo processo di riscrittura della fede deve interpellare questa generazione, perché è così sin dall’inizio” rimarca il cardinale che per analogia richiama il passo biblico del Deuteronomio, dove è riportato il discorso nel quale Mosè chiede al popolo ebraico, giunto in prossimità dell’ingresso nella Terra promessa, “di scrivere di nuovo la Torah, quella Legge che Mosè aveva ricevuto al Sinai, e a sua volta aveva riscritta dopo che le prime tavole, a causa del peccato del vitello d’oro, erano state riformulate”. Con questo racconto, sottolinea il card. Bassetti, “si vuol dire che della Parola di Dio non si deve perdere mai la memoria, pena l’impossibilità, poi, di metterla in pratica. Mentre le nazioni pagane erigono i monumenti e i memoriali delle loro conquiste, delle vittorie e dei loro eroi, Israele deve erigere i monumenti alla Torah, riscriverla e rispettarla”. Da qui l’auspicio che da questo libro “nasca il desiderio di conoscere sempre meglio l’insieme dei contenuti della nostra fede espressi nel Catechismo”.

Il volume, presentato oggi, comprende non solo le riflessioni scritte da 23 cardinali a commento del Catechismo ma anche la versione integrale della Conferenza sull’attualità dottrinale del Catechismo della Chiesa Cattolica, tenuta dal card. Joseph Ratzinger a 10 anni dalla sua pubblicazione (2002). I cardinali che hanno partecipato all’opera sono Ennio Antonelli, Angelo Bagnasco, Ricardo Blázquez Perez, Domenico Calcagno, Angelo Comastri, Paul Josef Cordes, Angelo De Donatis, Salvatore De Giorgi, Kevin Joseph Farrell, Zenon Grocholewski, Edoardo Menichelli, Francesco Monterisi, Gerhard Ludwig Müller, Carlos Osoro Sierra, Mauro Piacenza, Béchara Boutros Rai, Giovanni Battista Re, Franc Rodé, Leonardo Sandri, Robert Sarah, Angelo Scola, Jean-Louis Tauran, Peter Kodwo Appiah Turkson. I proventi dalla vendita del libro verranno devoluti all’istituto “Effetà Paolo VI” di Betlemme, una scuola specializzata per la rieducazione audiofonetica dei bambini audiolesi residenti nei Territori Palestinesi. L’Istituto è sostenuto anche dalla Fondazione Giovanni Paolo II.