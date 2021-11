Diocesi: Padova, stasera veglia dei giovani con il vescovo Cipolla

Torna in presenza la Veglia dei giovani della diocesi di Padova con il vescovo Claudio Cipolla, appuntamento di preghiera che quest’anno comprende anche la celebrazione diocesana della 36ª Giornata mondiale della gioventù. La Veglia si terrà nella serata di oggi, lunedì 29 novembre, alle 20.30, in cattedrale a Padova, e avrà come filo conduttore il versetto degli Atti degli Apostoli (26,16): “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!”. È il primo evento giovanile dopo l’inizio della pandemia, spiegano dalla curia. A causa delle restrizioni dovute al controllo del contagio, il numero di posti sarà contingentato e pertanto è necessaria l’iscrizione, ma per chi è impossibilitato ci sarà la diretta sul canale You Tube della diocesi di Padova e nell’home page del sito www.diocesipadova.it. La Veglia inoltre avrà la traduzione simultanea nella Lis, la lingua dei segni italiana. “Vorremmo che i giovani si sentissero accolti dalla cattedrale, chiesa madre della nostra diocesi e aiutati a entrare nel clima di preghiera”, sottolinea don Paolo Zaramella, direttore dell’Ufficio di pastorale dei giovani sulle pagine del settimanale diocesano “La Difesa del popolo”. La Veglia “sarà anche l’occasione per presentare le linee progettuali di pastorale giovanile frutto anche del Sinodo dei giovani”.