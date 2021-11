Famiglia: Aibi, “il 3 e 4 dicembre la Quarta Conferenza nazionale ma senza le famiglie e le associazioni che le rappresentano”

Venerdì 3 e sabato 4 dicembre si terrà a Roma la Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Titolo dell’evento “Famiglie protagoniste. Politiche per il presente e il futuro del Paese”. “Un evento sulla famiglia, ma senza le famiglie”, commenta l’associazione Aibi-Amici dei bambini.

La famiglia “compare nel nome generale dell’evento; nel nome del dipartimento che la organizza; nel titolo preciso della manifestazione… Peccato, però, che non sia più di tanto comparsa nella fase di preparazione né negli inviti senza i quali all’evento del 3 e 4 dicembre non si può partecipare”, si legge in un comunicato di Aibi. La Conferenza “è sempre stata un momento di condivisione e confronto tra gli attori delle istituzioni pubbliche, delle parti sociali e della società civile, impegnati nella programmazione e attuazione delle politiche e dei servizi per le famiglie, in vista della definizione del nuovo Piano nazionale per la famiglia. Qual è oggi il ruolo pensato dalla istituzioni per il Terzo settore? Una mancanza che lascia interdetti e che fa sorgere non pochi dubbi su quale sia davvero il ruolo che le istituzioni pensano possa avere il terzo settore: se le associazioni familiari non sono state coinvolte da protagoniste in un evento che si fregia di aver ricevuto la ‘Medaglia del presidente della Repubblica”’ quando si pensa di coinvolgerle attivamente e non solo a parole?”, l’interrogativo di Aibi.

Per la prima volta, conclude Aibi, “le associazioni familiari non sono state coinvolte nella preparazione e nello svolgimento della Conferenza come interlocutore privilegiato, soprattutto in questo momento particolare di crisi economica e sociale, riconoscendo loro la loro competenza più volte dimostrata concretamente sul campo”.