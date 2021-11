Solidarietà: Milano, dal 28 novembre torna il mercatino di Natale di Fondazione Arché

Manca sempre meno all’ArchéNatale, il tradizionale mercatino di Natale di Fondazione Arché, che si svolgerà presso la sede dell’Unione femminile nazionale, in corso di Porta Nuova 32 a Milano, da domenica 28 novembre (dalle 10 alle 19) a domenica 5 dicembre (dalle 10 alle 13). Per festeggiare il suo trentesimo anniversario l’organizzazione, nata a Milano nel 1991, ha organizzato un’intera settimana di shopping solidale: per sette giorni amici, sostenitori e donatori, o semplici curiosi, potranno scegliere articoli esclusivi, messi a disposizione da aziende amiche, a prezzi decisamente convenienti. Potranno fare così regali che valgono doppio: piaceranno a chi li riceve e aiuteranno le mamme e i bambini in difficoltà sostenuti dalla Fondazione.

Tutti i fondi raccolti serviranno, infatti, non solo a garantire loro un luogo sicuro dove rafforzare il loro legame ma anche a guardare al futuro con fiducia e speranza, grazie anche al nuovo progetto Porta Futura che intende offrire opportunità lavorative alle mamme affiancate.

“Il mercatino di Natale chiude un anno straordinario per Arché grazie a tutti gli amici e amiche che ci hanno sostenuto – dichiara padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché -. Grazie alla loro generosità, le donne e i bambini che affianchiamo possono guardare al futuro con speranza!”.

Fondata nel 1991 da padre Bettoni, Fondazione Arché onlus si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura a Milano, a Roma e a San Benedetto del Tronto. A Milano, attraverso Casa Carla a Porta Venezia e Casa Adriana a Quarto Oggiaro, ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, disagio sociale e fragilità personale e offre alloggio temporaneo a nuclei familiari in difficoltà attraverso i suoi appartamenti.