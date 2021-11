Athletica Vaticana: diventa membro ufficiale del World Taekwondo

Secondo riconoscimento ufficiale a livello mondiale per Athletica Vaticana. Dopo l’affiliazione ufficiale dell’associazione sportiva della Santa Sede, un mese fa, all’Unione ciclistica internazionale (Uci), World Taekwondo ha riconosciuto ufficialmente Athletica Vatican – Vatican Taekwondo, che diventa così il 211° membro della Federazione internazionale. Il riconoscimento di Athletica Vatican – Vatican Taekwondo come membro della “famiglia del Taekwondo” è stato approvato attraverso un voto elettronico, all’unanimità, dell’Assemblea generale.

Nel 2017 il presidente di World Taekwondo, Chungwon Choue, e il presidente della Federazione italiana, Angelo Cito, sono stati ricevuti da Papa Francesco al quale hanno simbolicamente donato la prestigiosa cintura nera onoraria 10° dan. Nel 2018 la squadra coreana si è esibita in una dimostrazione, sempre in piazza San Pietro, davanti a Papa Francesco per testimoniare un messaggio di pace attraverso lo sport.

Il presidente di World Taekwondo, Choue, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere Athletica Vaticana – Vatican Taekwondo nella nostra famiglia mondiale. Il Taekwondo è un linguaggio universale, non importa quale sia la tua religione o il tuo credo; da dove vieni o chi sei; siamo tutti uniti attraverso il Taekwondo. Con il Vaticano, World Taekwondo condivide molti valori comuni e crediamo fortemente nel potere dello sport di promuovere il rispetto, l’amicizia e la pace. Sono sicuro che la creazione di questo nuova realtà contribuirà a rafforzare ulteriormente il Taekwondo e i suoi valori in tutto il mondo”.