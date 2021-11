(da Londra) Ora è quasi certo che diventerà legge, dopo il voto di Westminster di oggi, l’unica normativa al mondo pensata per proteggere i diritti dei portatori della sindrome di Down. Il “Down Syndrome Bill” ha superato il passaggio più importante dell’iter parlamentare britannico e va all’esame delle commissioni. Per celebrare l’evento la stazione di Battersea, sulla riva sud del Tamigi, questa sera – come annunciato – verrà illuminata di blu, rosa e viola.