Avvento: Padova, torna nella basilica di Sant’Antonio il progetto “Pellegrini in arte”

Torna “dal vivo” dal 28 novembre al 21 dicembre il percorso in preparazione al Natale proposto dai frati francescani della basilica di Sant’Antonio a Padova nell’ambito del progetto “Pellegrini in arte”. L’itinerario tra spiritualità e arte “Con Maria verso Natale” (questo il titolo dell’iniziativa per l’Avvento 2021) sarà sviluppato attraverso la lettura storico-artistica e teologica in chiave natalizia di alcune immagini più significative di Maria custodite al Santo (la Madonna Bizantina, la Madonna del pulpito, la Madonna Mora, la Madonna del pilastro e la Madonna realizzata da Donatello).

Per apprezzare al meglio alcune peculiarità iconografiche le opere mariane saranno anche proiettate, per permettere di ammirare anche i particolari normalmente poco visibili o che, nella fretta, passano inosservati.

Il percorso intende offrire una modalità diversa di rapportarsi con l’opera d’arte, anche grazie all’ausilio di testi e brani musicali che faranno da cornice all’esperienza artistico-religiosa.

Cinque gli appuntamenti: i primi quattro di domenica (28 novembre,5 dicembre, 12 dicembre, 19 dicembre), alle 14,30, e l’ultimo martedì 21 dicembre, alle 20,45. “Un’opportunità unica per mettersi in ascolto di alcuni tra i più bei ‘testi artistici’ presenti in basilica, che ancora oggi possono parlare e aiutare la ricerca spirituale di ogni uomo e donna del nostro tempo – spiega fra Nicola Galiazzo, uno dei frati dell’equipe Pastorale dell’arte al Santo –. Nel suo porsi concretamente in cammino, nell’accostarsi alle diverse opere dislocate all’interno della basilica, il percorso vuole aiutare i partecipanti a riconoscersi pellegrini che puntano a Betlemme. Passo dopo passo, come i pastori e i magi, sperimenteranno il proprio peregrinare verso l’incontro con il Bambino di Betlemme, grazie al meraviglioso patrimonio artistico realizzato dall’uomo nel corso dei secoli e custodito al Santo”.

L’ingresso è libero, nel rispetto delle norme anti Covid. Per partecipare, basterà prendere posto nei banchi della navata centrale, come in occasione delle celebrazioni liturgiche.