Denatalità: De Palo (Forum famiglie), “urge un piano strutturato all’interno del Pnrr per salvare l’Italia”

“Siamo fuori tempo massimo: i dati resi noti oggi dall’Istat, che parlano di un ‘potenziale quadro di crisi’ sono incontrovertibili: se non cambia l’approccio al tema della natalità, l’Italia è destinata al declino”, dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, commentando il report “Previsioni della popolazione residente e delle famiglie” diffuso oggi.

“È chiaro a tutti che l’assegno unico così non può bastare. O l’attuale riforma fiscale interviene rimuovendo gli ostacoli alla formazione di nuove famiglie, incentivando con decisione i progetti delle coppie che desiderano figli, oppure le previsioni dell’Istat diventeranno un grande necrologio. Per una vera inversione della dinamica demografica negativa, occorre una riforma del sistema tributario e degli incentivi che tenga conto dei carichi familiari e un piano strutturato per la ripartenza della natalità all’interno del Pnrr”. “Non è più il tempo di proclami: il fisco deve sostenere assolutamente e con decisione la famiglia e la natalità, perché la crisi demografica sta già delineando un percorso di declino per il nostro Paese che dobbiamo contrastare a partire da questo momento. Domani sarà già troppo tardi”.