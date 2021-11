Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente francese Emmanuel Macron

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato un’ora il colloquio privato tra il Papa e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, che successivamente ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono stati sottolineati i buoni rapporti bilaterali esistenti, di cui si è da poco celebrato il centenario dalla ripresa”, informa la Sala Stampa della Santa Sede: “Nel prosieguo del colloquio – si legge ancora nel comunicato – ci si è intrattenuti su alcune questioni di carattere internazionale, tra cui la protezione dell’ambiente alla luce dei risultati della recente Cop26 di Glasgow. Si è avuto pure uno scambio di vedute sulle prospettive della prossima presidenza francese dell’Unione europea, nonché sull’impegno della Francia in Libano, in Medio Oriente e in Africa”. Il Papa ha donato al presidente francese una pittura su ceramica raffigurante la basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, oltre ai consueti volumi dei documenti papali, al Messaggio per la pace di quest’anno, al Documento sulla fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 29 marzo 2020, a cura della Lev. Macron ha donato al Santo Padre due biografie di Ignazio di Loyola.