Avvento: Bolzano, “Dio è vicino” l’iniziativa della diocesi e di 11 associazioni ecclesiali

Con la prima domenica di Avvento, il 28 novembre, la diocesi di Bolzano Bressanone lancia insieme a 11 associazioni ecclesiali sulla propria homepage l’iniziativa “Dio è vicino”, che richiama alla vicinanza di Dio alle persone e alla vicinanza interpersonale prendendo spunto dal messaggio biblico delle domeniche e dei festivi. Vengono proposti eventi online, impulsi biblici, suggerimenti per la festa di san Nicolò, aiuti per le celebrazioni domestiche e in chiesa e altro ancora invitando a celebrare assieme l‘Avvento e il Natale mettendo al centro l’attenzione agli altri, le cose piccole e poco appariscenti, la capacità di sorprendere.

“Soprattutto in questi tempi di pandemia la vicinanza interpersonale è tutt’altro che scontata: quanto siamo stati felici nel momento in cui abbiamo potuto incontrarci di nuovo, passare del tempo insieme, festeggiare. Questo messaggio biblico ci ha colpito e ha coinvolto anche molti altri nel progetto“, spiega Reinhard Demetz, direttore dell’Ufficio pastorale diocesano. “Una novità è anche il maggiore coinvolgimento delle parrocchie, con le quali vogliamo condividere il messaggio e svilupparlo attraverso spunti sempre nuovi“, aggiunge Johanna Brunner, direttrice Ufficio diocesano matrimonio e famiglia, che insieme a Demetz, a Stefan Huber (referente per la liturgia e la pastorale biblica) e Sonia Salamon (referente per la catechesi), ha lavorato in prima linea al progetto.

Le 11 associazioni e organizzazioni ecclesiali coinvolte nel progetto di cooperazione con la Diocesi sono Vkm-Federazione della musica sacra, Kfs-Federazione delle famiglie cattoliche, Jungschar, Kfb-Movimento femminile cattolico, Pastorale giovanile, Young Caritas, Azione cattolica, Skj-Gioventù cattolica altoatesina, Kmb-Movimento maschile cattolico, Kvw-Associazione cattolica dei lavoratori e Haus der Familie.