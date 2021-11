Diocesi: Milano, domani l’arcivescovo Delpini dialoga con ambientalisti e rappresentanti delle altre religioni sulla tutela del creato

Dialogo Chiesa-ambientalismo: va in questa direzione l’incontro che si terrà sabato 27 novembre, alle ore 10, a Milano, nella parrocchia di San Giorgio al Palazzo (piazza San Giorgio 2), tra l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e i rappresentanti delle associazioni che aderiscono alla Rete Ambiente Lombardia. Insieme agli ambientalisti dialogheranno con l’arcivescovo anche alcuni rappresentanti delle diverse fedi che aderiscono al Forum delle religioni di Milano, particolarmente impegnati sui temi ecologici. “L’intento dell’iniziativa – segnala una nota emessa dalla curia ambrosiana – è creare una piattaforma su cui uomini e donne animati da diverse spiritualità e visioni del mondo, attivamente impegnati nel territorio lombardo, possano convergere per proporre azioni condivise a favore del pianeta, nostra casa comune”. A fare da cornice sarà l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco “che, con l’introduzione del paradigma dell’ecologia integrale, ha reso possibile reinterpretare la tutela del creato tenendo insieme questione sociale e ambientale”.

“Abbiamo voluto creare questo momento di dialogo – osserva don Lorenzo Maggioni, che modererà l’incontro in qualità di membro della Commissione ambiente del Forum delle religioni di Milano – con l’obiettivo di costruire dal basso un consenso sociale e un patto per il creato, consapevoli che i risultati sono spesso deludenti se aspettiamo che siano solo i governi o le grandi organizzazioni a fare passi avanti. Abbiamo chiesto l’intervento dell’arcivescovo, in qualità anche di metropolita lombardo, per rappresentare la volontà della Chiesa di tessere un dialogo con la società civile e con le altre fedi su un tema ormai imprescindibile per tutti come la tutela dell’ambiente”.

Rete Ambiente Lombardia raccoglie oltre 50 associazioni, gruppi, ambientalisti attivi nel territorio regionale. Il Forum delle religioni di Milano è un organismo che riunisce le comunità e le organizzazioni religiose di tradizione buddista, cristiana, ebraica e musulmana presenti nell’area metropolitana.