Coronavirus Covid-19: card. Bozanić (Zagabria), “vaccinazione mezzo per prevenire e arginare il virus”

Card. Josip Bozanić, arcivescovo Zagabria (Foto Glas Koncila)

“La vaccinazione resta un mezzo per prevenire e arginare il coronavirus”: a ribadirlo è il card. Josip Bozanic, arcivescovo di Zagabria, in una intervista rilasciata al settimanale cattolico croato “Glas Koncila”. Il cardinale, riprendendo le parole di Papa Francesco secondo cui la vaccinazione con un vaccino approvato è un atto di amore verso se stessi e il prossimo e un mezzo per prevenire e frenare la diffusione del virus, ribadisce anche che questa deve essere volontaria come indicato dalla Chiesa. “È naturale – aggiunge il porporato – che, le persone cerchino conferme tra coloro che hanno responsabilità nella società per uscire dalla crisi”, purtroppo, conclude, anche tra questi ultimi “la fiducia è in declino. Siamo quasi arrivati al punto che la sfiducia viene promossa in modo acritico”.