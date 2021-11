Calcio amputati: Coppa Italia e Supercoppa italiana nel fine settimana a Cornaredo

(foto Comitato Italiano Paralimpico)

Archiviata la pagina Europei, che ha visto la Nazionale italiana chiudere al sesto posto ottenendo la qualificazione al Mondiale 2022 in Turchia, nel fine settimana tornano in campo le 4 squadre del Campionato italiano che si affronteranno per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Sul terreno del campo sportivo Sandro Pertini di Cornaredo, in provincia di Milano, sono previste per sabato 27 novembre le 4 gare dalle quali verrà fuori la vincitrice della Coppa Italia 2021 che, il giorno seguente, affronterà per aggiudicarsi la Supercoppa 2021 il Vicenza Calcio Amputati, squadra che ha conquistato il Campionato. Nel caso la formazione vicentina dovesse vincere anche la Coppa Italia, la partita di Supercoppa verrà giocata dalla Nuova Montelabbate, classificatasi seconda in Campionato. Durane il fine settimana si svolgerà nel centro sportivo anche il raduno della Scuola itinerante Fispes, ideata per l’avviamento allo sport dei bambini con disabilità dai 5 ai 16 anni. Saranno 20 i ragazzi che si alleneranno sotto la guida dei tecnici Paolo Zarzana, Luca Monescalchi, Federico Dell’Aquila, Andrea Augimeri e Grazia Sala, e domenica alle 10.30 scenderanno in campo per una partita promozionale di calcio con squadre miste formate da bambini e giocatori di Calcio amputati.

(foto Fispes)