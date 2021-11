Germania-Polonia: il 30 novembre incontro tra i presidenti dei vescovi tedeschi e polacchi. In agenda le “sfide comuni” e il cammino sinodale

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, si recherà in Polonia martedì prossimo, 30 novembre, per un colloquio di diverse ore con il presidente della Conferenza episcopale polacca, l’arcivescovo Stanisław Gądecki. L’incontro si svolgerà a Poznan. Gli incontri tra i presidenti fanno parte dell’intenso scambio che le due Conferenze episcopali intrattengono da diversi decenni. “Siamo in contatto così stretto e regolare come con nessun’altra conferenza episcopale”, spiega mons. Bätzing alla vigilia del viaggio. “Naturalmente questo ha a che fare con l’eredità storica, ma siamo anche sempre più preoccupati per le sfide comuni che le nostre società, ma anche la Chiesa in entrambi i Paesi, stanno affrontando. In realtà, volevo visitare il mio collega polacco poco dopo la mia elezione a presidente della Conferenza episcopale tedesca. Ma la pandemia e una visita ad limina dei vescovi polacchi a Roma disposta dal Santo Padre avevano finora vanificato i piani. Quindi sono ancora più felice di poter incontrare l’arcivescovo Gądecki ora”. I temi principali della discussione saranno la situazione della Chiesa in Polonia e Germania e il dramma dei profughi al confine polacco-bielorusso. Oggetto dell’incontro sono anche la fase preparatoria del Sinodo mondiale dei vescovi e il Cammino sinodale in Germania. “So che in Polonia ci sono delle riserve sul Cammino sinodale nel nostro Paese. Ecco perché è bene e importante entrare in uno scambio di vedute approfondito”.