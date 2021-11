Diocesi: Belluno-Feltre, al via domani il corso “Perché insegnare ancora religione?”

Prenderà il via sabato 27 novembre il ciclo di incontri di formazione aperti a tutti gli insegnanti di religione della diocesi di Belluno-Feltre per l’anno 2021-2022, dal titolo “Perché insegnare ancora religione”. tenuto dal professore Luca Raspi. Il primo appuntamento è in programma dalle 16 presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno; il ciclo sarà tenuto dal professore Luca Raspi.

Con Sergio Cicatelli, docente di pedagogia e a lungo dirigente scolastico, Raspi, docente di religione in Liguria e psicologo, ha pubblicato con l’editrice San Paolo il testo dal titolo “Perché insegnare religione oggi?”. Nel corso degli incontri si cercherà di fare una riflessione nuova e autonoma, alla luce dei tempi passati e cambiati, rispetto alla Nota pastorale della Cei del 1991 “Insegnare religione oggi”, pubblicata trent’anni fa, partendo dalle esigenze degli studenti e dei docenti.

Oltre che per il corso di formazione, gli insegnanti di religione si ritroveranno sabato 11 dicembre per un momento di preghiera e per lo scambio di auguri. Alle 17.45, presso il Seminario Gregoriano di Belluno, il vescovo Renato Marangoni presiederà la messa seguita da un momento di festa; sarà l’occasione anche per ingraziare don Graziano Dalla Caneva e don Alex Vascellari, chiamati ad altri incarichi in diocesi, per il servizio offerto presso l’Ufficio diocesano di educazione e scuola.