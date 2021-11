Diocesi: Assisi, al via “Pillole di dialogo, per conoscersi e camminare insieme”

“È questo l’anno in cui, secondo il progetto pastorale diocesano, vogliamo impegnarci di più e meglio nel tessere relazioni in ogni ambito della nostra vita. È quindi per noi un anno speciale per crescere nei rapporti anche con le comunità appartenenti ad altre confessioni cristiane presenti sul nostro territorio”. A dirlo è Marina Zola, presidente dell’Ufficio ecumenico della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, in vista dell’avvio del progetto “Pillole di dialogo, per conoscersi e camminare insieme” che inizia domani, sabato 27 novembre, alle ore 19 con una conversazione online a cui partecipa David Gayed della Chiesa copta ortodossa.

“Con le diverse comunità – spiega Zola – abbiamo intessuto relazioni fraterne, ci uniamo per pregare insieme, specialmente nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ma poi per il Tempo del Creato e per la pace secondo lo ‘spirito di Assisi’. Ci sembra importante che questi nostri passi sul percorso verso l’unità non siano patrimonio di pochi, ma dono e responsabilità di tutta la nostra comunità diocesana. Conoscere come primo passo per riconoscersi, crescere nel rispetto e nella carità reciproca, e camminare insieme verso la piena realizzazione della preghiera di Gesù ‘che tutti siano uno’ (cf. Gv 17, 21). Per questo abbiamo pensato ad alcuni appuntamenti, tre dedicati alla Chiesa copta ortodossa e alla sua presenza in Gualdo Tadino e tre alla Comunione anglicana e alla congregazione di Assisi. In clima di ascolto fraterno, saranno i nostri fratelli a condividere con noi, in brevi conversazioni, alcuni aspetti caratterizzanti la propria chiesa, le tradizioni e l’esperienza sul territorio”. L’evento online sarà trasmesso sul sito della diocesi.