Blackfriday: Coldiretti, spinge acquisti di 4 italiani su 10. “Confrontare le offerte e rivolgersi a siti sicuri”

Nel weekend del Black Friday hanno deciso di fare acquisti quasi quattro italiani su dieci (il 41%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet, ma anche della preoccupazione della risalita dei contagi e dell’arrivo di eventuali limitazioni per lo shopping delle feste, con il super green pass per i non vaccinati. E’ quanto emerge da un sondaggio sul sito www.coldiretti.it divulgato in occasione del “Venerdì nero”, che quest’anno cade il 26 novembre.

Complessivamente si stima che il giro di affari quest’anno in Italia arriverà a sfiorare i 3 miliardi di euro, tra le vendite on line, in crescita a 1,8 miliardi (+21% secondo l’Osservatorio e-commerce B2c Netcomm–Politecnico di Milano) e quelle nei negozi tradizionali.

Tra i prodotti piu’ gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche quest’anno l’enogastronomia per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia. Una emergenza – precisa la Coldiretti – che ha favorito l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola. Tra il ventaglio delle offerte – suggerisce Coldiretti – si è fortemente allargato dai prodotti ai servizi più vari e per questo il consiglio della Coldiretti soprattutto in rete è di non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi a siti sicuri.

La tendenza nazionale non è quella di concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l’intero week end, così da favorire quanti approfittano dell’appuntamento soprattutto per fare gli acquisti di Natale in anticipo. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – conclude la Coldiretti – proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.