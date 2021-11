Scuola: Kaladich, “il Papa ci ha detto: ‘Andate avanti’”. Mons. Delpini (Milano), “la scuola è una promessa di futuro”

“Con questa pandemia ci siamo resi conto di aver bisogno di un filo che ci tenga insieme per recuperare un senso di comunità – ha detto la ministra per le Disabilità, Erika Stefani, intervenuta al Congresso nazionale della Fidae in corso a Roma che si sta svolgendo a Roma –. Solo così potremo far capire ai nostri ragazzi, e ancor di più ai soggetti con disabilità, che nessuno è solo. Mi rivolgo a voi per dirvi un grande grazie per quello che fate: formazione ed educazione sono le fondamenta per costruire una società che sia davvero inclusiva, al di là di ogni retorica e la scuola cattolica ha dimostrato questa grande forza”. “Oggi raccogliamo il vostro appello affinché siano stanziate più risorse, perché anche le migliori riforme hanno poi bisogno di concretezza per trovare la loro realizzazione”. Luca Tucci, del ministero dell’Istruzione, ha sottolineato come le scuole paritarie svolgano “un servizio di estrema qualità” e ha ribadito “la volontà del ministero di accelerare il più possibile sull’erogazione dei contributi” , e l’importanza di “fare rete e di collaborare di più, anche con i livelli locali”. “Siamo convinti – ha affermato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich – che il neo costituito Gruppo di lavoro presso il ministero dell’Istruzione con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all’area della parità scolastica, darà molti frutti”. “Andate avanti”, ha aggiunto, il messaggio affidato dal Papa alla Federazione durante l’udienza. Per l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, “la scuola è una promessa di futuro, di capacità educativa ed è una promessa perché ha un passato che non significa pensare a riforme sbagliate, ma ad una ricchezza, a un patrimonio da consegnare alle generazioni”. Per mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, la scuola in sé “è già un’esperienza sinodale”.