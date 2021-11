Coronavirus Covid-19: Trapani, diocesi su stop alle processioni. “Non è argomento da trattare adesso”

“Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica che dunque dovrà essere vagliata nei prossimi mesi e per la quale non è possibile fare previsioni certe”. Così la diocesi di Trapani in una nota a proposito delle preoccupazioni espresse da alcuni fedeli in merito al comunicato diffuso ieri dai vescovi di Sicilia sul prolungamento dello stop alle processioni nell’isola. Il timore è legato allo stop allo svolgimento delle più importanti processioni del territorio, tra cui quella dei “Misteri” di Trapani.

“La nota dei vescovi parla del perdurare dell’emergenza sanitaria che fino ad ora è stata fissata al 31 dicembre 2021”, chiarisce il vicario generale don Alberto Genovese che è anche rettore della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio sede dei “Misteri” di Trapani. Il sacerdote puntualizza: “Nei mesi a venire sentiremo cosa deciderà il Governo e di conseguenza anche i nostri vescovi; non è argomento da trattare adesso. La pandemia ci ha insegnato che le situazioni possono cambiare da un momento all’altro. Nel momento attuale con certezza possiamo dire che non si terranno le processioni del periodo di Avvento, come per esempio quella dell’Immacolata, mentre preghiamo perché possiamo vivere la prossima Quaresima e la Pasqua nel miglior modo possibile, in sinergia con le indicazioni che riceveremo dalle autorità sanitarie”.