Poveri: Missione solidarietà, “così ricordiamo un amico senza dimora morto a Roma”

“Ieri sera durante una pioggia battente nella consueta missione serale/notturna, abbiamo appreso della morte di uno dei nostri amici sotto il Tevere, Mimmo, che seguivamo da tanti anni”. Lo riferisce in una nota Angelo Romeo con i volontari e le volontarie di Missione solidarietà. “Ieri sera ha piovuto tanto durante la missione di strada – ricorda –. Il cielo sembrava piangesse perché abbiamo perso un nostro amico della strada. Da alcune settimane ricoverato, è volato in cielo, sicuramente, come ci diceva uno dei suoi amici stasera, ora sta benissimo in questa nuova vita! Chiedeva poco, qualche indumento, qualche consiglio, essere aiutato a rinnovare la carta di identità e cose semplici!”.

La speranza di Missione solidarietà è quella di “aver reso meno dolorosa la sua vita terrena”. “Adesso può correre più veloce come faceva lungo le banchine del Tevere con le sue frasi napoletane! Ieri sera insieme ai due sacerdoti che ci accompagnano, abbiamo pregato per lui lungo il Tevere e nei prossimi giorni lo rifaremo alla camera ardente. A tutti voi chiediamo il ricordo nella preghiera per questo piccolo uomo dal cuore grande e semplice”.