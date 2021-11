Festival Dottrina Sociale: sei imprenditori premiati per il bene comune. Afghanistan e scuola al centro della prima giornata

Dagli scenari nelle zone più a rischio del Pianeta all’istruzione e alla scuola del futuro, dalla riforma del terzo settore all’imprenditoria illuminata che pone al centro le persone. Sono stati tanti i temi affrontati nei talk nella prima giornata del Festival della Dottrina sociale in corso a Verona. Tra i panel più seguiti GenerAttivi, una riflessione – spiega un comunicato degli organizzatori – sul futuro introdotta da Adriano Tomba, segretario generale della Fondazione Cattolica Assicurazioni. “La speranza non può essere nel futuro, ma nell’invisibile dell’oggi – ha sottolineato Johnny Dotti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore –. Affidarsi alla speranza dell’invisibile richiede però un atto di autonomia di pensiero e coscienza spirituale che il visibile non richiede”. Dobbiamo essere in grado di elaborare un pensiero critico, hanno detto i relatori. “Il discernimento – ha affermato padre Francesco Occhetta – è un’arte che permette di distinguere tra bene e male”.

E insegnare a distinguere tra bene e male è prioritario anche nell’insegnamento. Se ne è discusso nel pomeriggio alla tavola rotonda sulla scuola e sul sistema integrato statale e paritaria. Dalla scuola al lavoro, quello che sa coniugare profitto e solidarietà. Non poteva mancare anche quest’anno al Festival della Dottrina sociale il Premio Imprenditori per il bene comune, istituito da Cattolica Assicurazione, che accompagna il Festival fin dalla prima edizione. L’attenzione alle persone unita alla capacità di fare impresa e innovazione sono state riconosciute a Mariella Enoc, presidente dell’ospedale Bambin Gesù, Ernesto Pellegrini di Pellegrini spa, Santi Palazzolo di Pasticceria Palazzolo, Matteo Micucci di Homo Sapiens srl, Federico Alberghini di Banda Rulli Frulli, Maria Fanzo presidente della Cooperativa sociale Nuovi Incontri.

La premiazione ha chiuso la prima giornata del Festival che proseguirà domani con numerosi eventi dedicati all’impresa e alla sostenibilità, alla vita nei comuni italiani “con il confronto di chi è sempre in prima linea come i sindaci, alla sanità e alla salute nel post emergenza per terminare con uno spettacolo musicale”.