Diocesi: Sessa Aurunca, domenica al via “La famiglia in cammino”

Domenica 28 novembre, prima di Avvento, l’Ufficio della pastorale familiare della diocesi di Sessa Aurunca apre il suo cammino pastorale sinodale dal titolo “La famiglia in cammino”. L’evento, che si terrà alle ore 17 presso la parrocchia Ss. Rocco e Martino a Falciano del Massico, sarà presieduto da mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, con la celebrazione della Eucaristia e la benedizione dell’icona “La famiglia in cammino”. Il punto di partenza del cammino verso il Sinodo è l’Avvento, tempo di gioia e di speranza passando poi per l’anno Famiglia Amoris Laetitia che vedrà il suo culmine nella Giornata mondiale della famiglia.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Diocesi di Sessa Aurunca”.