Donazione sangue: Fidas Vicenza, si presenta la convenzione per il “sentiero del donatore”

Si terrà sabato 27 novembre, alle 9.30, la presentazione della convenzione tra Fidas Vicenza e il Comune di Val Liona per la manutenzione del “Sentiero del donatore”. L’appuntamento è nella Sala consiliare del Comune di Val Liona, in Via Roma 1, a San Germano dei Berici.

Saranno presenti: Maurizio Fipponi, sindaco del Comune di Val Liona; Claudia Cellina, assessore del Comune di Val Liona; Cristina Guarda, consigliere regionale del Veneto; Chiara Peron, presidente Fidas Vicenza; Bruno Cosaro, tesoriere Fidas Vicenza; Valerio Vitaliani, presidente Zona 11 di Fidas Vicenza; Andrea Battaglia, referente Aido Val Liona; Giuseppe Colasanto, presidente del Gruppo di Val Liona di Fidas Vicenza.