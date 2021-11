Nuoto: da domani a Riccione gli Assoluti della Federnuoto paralimpica a Riccione

(foto Federazione Italiana Nuoto Paralimpico)

Sarà Riccione ad accogliere nel fine settimana del 27 e 28 novembre gli Assoluti della Federnuoto paralimpica, che in vasca corta vedrà sfidarsi tra loro 155 atleti, 96 uomini e 59 donne, in rappresentanza delle 50 società iscritte. “Questa è la terza edizione dell’Assoluto in vasca corta, ultimo appuntamento nazionale che chiude un anno magico”, ha spiegato Roberto Valori, presidente Finp: “Il ricordo dei Giochi di Tokyo e delle 39 medaglie è ancora davanti ai miei occhi e non posso non portarlo a memoria”.