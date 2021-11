Diocesi: Cassano all’Jonio, il 4 dicembre mons. Savino presiede una messa per la Giornata mondiale dei disabili

Il prossimo 4 dicembre l’Ufficio per la Pastorale delle persone con disabilità della diocesi di Cassano all’Jonio celebrerà la Giornata mondiale dei disabili con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Savino. La messa sarà celebrata nella basilica minore cattedrale S. Maria del Lauro a partire dalle 18. “Con l’avvio del Sinodo – si legge nella nota della diocesi – è una occasione per dare la parola a questi bisognosi, perché possano essere raggiunti da una Pastorale inclusiva, dove diventa centrale l’azione caritatevole dello Spirito, perché non basta più assisterli ma diventa prioritario prendersi cura, come Gesù professa”. In questo “processo di cambiamento” l’Ufficio per la Pastorale per le persone con disabilità “vuole porgere le orecchie per ascoltare, gli occhi per vedere, e il cuore per prendersi cura, nello stile evangelizzatore che il sinodo auspica”.