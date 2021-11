Diocesi: Tarquinia, sabato la festa della musica “Fare armonia”

“Fare armonia”. Questo il tema dell’evento promosso per sabato 27 novembre dalla Chiesa di Civitavecchia-Tarquinia come momento di festa e di condivisione con le bande, le scuole e le associazioni musicali del territorio.

Alle 16.30 la banda musicale “Giacomo Setaccioli” eseguirà sulla piazza davanti alla chiesa alcuni brani musicali di benvenuto. Alle 17, in chiesa, si terrà un incontro con i due musicisti Leandro Piccioni e Francesco Pierotti, seguito da un dialogo con i presenti, che potranno condividere le loro testimonianze ed esperienze musicali. Alle 18, poi, il vescovo diocesano, mons. Gianrico Ruzza, presiederà la celebrazione eucaristica. Il canto liturgico sarà eseguito dalla Cappella musicale del duomo di Tarquinia, diretta da Walter Rosatini, con la partecipazione straordinaria della corale Nova Schola cantorum di Nepi e accompagnata all’organo dal maestro Luca Purchiaroni.

“Nell’occasione – spiega una nota – sarà anche inaugurato il restauro dell’Harmonium Tubi del 1893, tornato all’antico splendore. Al termine della celebrazione il vescovo benedirà tutti i musicisti, gli strumentisti e i coristi presenti”.

Tutta la manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.