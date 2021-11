Avvento: mons. Spinillo (Aversa), “in fondo al buio, la luce della mano di Dio si offre all’umanità”

“Educhiamo la nostra fede in attesa della venuta di Gesù e non disperiamo: in fondo al buio, la luce della mano di Dio si offre all’umanità”. Così il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, nel primo videomessaggio per l’Avvento in cui riprende il passo del Vangelo di Luca, che la liturgia propone domenica prossima 28 novembre. Sarà, infatti, il fulcro della sua prima meditazione per l’inizio di questo tempo. “Un tempo che ci educa alla Fede come attesa della venuta del Signore, un tempo nel quale riviviamo il desiderio di incontrare la speranza di una vita nuova”. “Stiamo attraversando tanti momenti difficili – continua il vescovo di Aversa –, eppure in fondo al buio, vediamo la luce della mano di Dio che si offre all’umanità. Con la sua presenza, il Signore viene, ci libera dalle tenebre e da ogni forma di schiavitù, ci chiama a camminare con lui”.