Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 94,7 milioni di dosi, vaccinate più di 45,5 milioni di persone over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 94.750.779 somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 45.564.348 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari all’84,36% della popolazione italiana over 12. Sono 47.063.898 le persone (pari all’87,14% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 5.234.072 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 48.732.634 le somministrazioni a donne e 46.018.145 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.218.458 i 12-19enni immunizzati, 5.106.027 i 20-29enni, 5.466.115 i 30-39enni, 7.107.015 i 40-49enni, 8.211.626 i 50-59enni, 6.688.805 i 60-69enni, 5.491.033 i 70-79enni, 3.481.050 gli 80-89enni e 794.219 gli over 90.

Rispetto alle 101.741.600 dosi finora disponibili in tutta Italia (71.471.821 di Pfizer/BioNTech, 16.881.669 di Moderna, 11.544.597 di AstraZeneca e 1.846.513 di Janssen), ne sono state inoculate il 93,1%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.999.998 a fronte di 2.388.780 effettuate a febbraio, di 6.069.114 a marzo, di 9.782.313 ad aprile, di 15.099.756 a maggio, di 16.701.190 a giugno, di 16.704.571 a luglio, di 9.199.898 ad agosto, di 6.890.607 a settembre e di 4.996.346 a ottobre. Nel mese di novembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 4.877.529 le somministrazioni totali che hanno riguardato 428.983 prime dosi (comprese 1.794 di vaccino monodose Janssen), 859.498 seconde dosi, 3.560.833 tra dosi addizionali e di richiamo. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.616.810 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.