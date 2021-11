Coronavirus Covid-19: Nemetria, lunedì 29 novembre la XXIX Conferenza “Etica ed economia” dal titolo “Pensare il futuro dell’Italia dopo la pandemia”

Lunedi 29 novembre, alle ore 15.30, in modalità streaming Nemetria organizza la XXIX Conferenza “Etica ed economia” dal titolo “Pensare il futuro dell’Italia dopo la pandemia”. Dopo i saluti di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, i lavori saranno coordinati e introdotti da Angelo Maria Petroni, segretario del comitato scientifico di Nemetria e professore ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma. Prenderanno la parola Giuseppe De Rita, presidente del Censis e di Nemetria, e il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.

A seguire interverranno Alessandra Genco, chief financial officer di Leonardo, lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, l’immunologa dell’Università La Sapienza Angela Santoni, Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica presso l’Università Tor Vergata, e Gianni Riotta, vicepresidente esecutivo del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti e titolare della Pirelli Chair presso la Princeton University.

“Il filosofo Slavoj Zizek nel suo celebre saggio ‘Virus’ si dichiarava dubbioso rispetto al post epidemia. Per lui difficilmente diventeremo più saggi e l’unica cosa chiara è che la pandemia demolirà i fondamenti della nostra vita determinando tra l’altro uno sconquasso economico, probabilmente peggiore della Grande Recessione. Per evitare questo rischio occorre sin da ora riflettere sul futuro del nostro Paese immaginando e disegnando le basi – teoriche e pratiche – su cui fondare la ripresa, non solo economica. I segnali, gli indicatori economici evidenziano una crescita economica elevata, ben al di sopra della Germania. Ma questa crescita rischia di essere fragile se non accompagnata da un ‘pensiero forte’ capace di innervare la società come avvenne subito dopo il Secondo Conflitto mondiale. Fortunatamente intorno a noi non abbiamo macerie, ma come allora non possiamo pensare di riprendere la vita economica e sociale come nulla fosse. È tempo, come scriveva Romano Guardini, in cui deve nascere una nuova arte di governo capace di distinguere il vero dal falso, il fine dai mezzi con l’obiettivo di trovare la giusta misura perché l’uomo possa vivere in dignità e gioia. La XXIX edizione della Conferenza ‘Etica ed economia’ di Nemetria vuole essere luogo di incontro e dibattito, di confronto e pensiero per aiutare il Paese a sviluppare un futuro più giusto e più attento dopo la pandemia”, dichiara il segretario generale di Nemetria, Laura Radi.