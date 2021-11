Libano: Pro Terra Sancta (Ong), a Tripoli aperto un nuovo dispensario per bambini

Libano, dispensario Tripoli (Foto Ats)

L’ong Pro Terra Sancta, legata alla Custodia di Terra Santa, ha aperto, nei giorni scorsi a Tripoli, nel Libano Settentrionale, un nuovo dispensario per i bambini e, presto, anche per gli adulti. Il Libano sta sprofondando sempre più in una crisi che non presenta alcuna via d’uscita. “I medicinali scarseggiano in tutto il Paese – affermano dall’ong – abbiamo cominciato a prestare assistenza ai bambini, garantendo loro visite mediche e pieno accesso ai medicinali. Attualmente sono impiegati presso il centro un’infermiera, una farmacista e due pediatre, che offrono cure a 547 bambini e il numero è destinato a crescere”. Entro due mesi, è l’auspicio dell’ong, il centro sarà in grado di offrire piena assistenza medica anche alla popolazione adulta. Saranno attivi presso il dispensario un cardiologo, un urologo ed un medico di base, e il centro sarà pronto così ad assistere le 1.500 persone che si stima si rivolgeranno ad esso. Anche per gli adulti, come sta già accadendo per i bambini, il centro offrirà visite mediche e pieno accesso ai medicinali per le terapie domestiche. I pazienti assistiti dal dispensario pagheranno (in euro) 20 centesimi per una visita completa e un “medical box”, vale a dire una scatola contenente un numero di medicinali sufficiente per proseguire per qualche settimana le terapie che possono essere effettuate a casa, anziché 20 euro, secondo le stime dei costi di mercato effettuate dall’ufficio di Pro Terra Sancta a Beirut.