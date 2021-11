Persone con disabilità: Cei, online l’evento “Dall’inclusione all’appartenenza”

Si intitola “Dall’inclusione all’appartenenza” l’iniziativa promossa dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità nella Giornata internazionale loro dedicata, che ricorre il 3 dicembre.

Testimonianze e storie di vita, tra le 18 e le 19.30, saranno al centro di un evento che sarà possibile seguire sulle pagine social del Servizio (Facebook e YouTube). Serafino Corti e Chiara Gamberale interverranno all’incontro presentato da Lorena Bianchetti. Poi, spazio all’Asd GiuCo ’97 di rugby con don Andrea Bonsignori e gli atleti; don Matteo Buggea, parroco non vedente; Davide Sghedoni e Laura Roncarati, coppia con sindrome di Down. Dalle diocesi arriveranno vari contributi video. In programma anche la performance artistica “festa delle sette arti” di Francesca Chialà: coinvolge anche diversi ballerini, cantanti, musicisti, artisti e persone con disabilità. L’evento è accessibile in Lis con sottotitolazione.