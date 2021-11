Avvento: diocesi Vicenza, pubblicato un sussidio per la preghiera

Anche quest’anno la diocesi di Vicenza mette a disposizione (in formato cartaceo nelle parrocchie e in quello digitale sul sito della diocesi) un libretto per accompagnare in queste settimane di Avvento la preghiera personale o familiare quotidiana. La pubblicazione, dal titolo evangelico “Prendi con te il Bambino”, si ispira quest’anno alla lettera Patris Corde di Papa Francesco e si sviluppa attorno alle caratteristiche di san Giuseppe indicate dal pontefice: padre nella tenerezza, nell’accoglienza, nel coraggio creativo e nell’ombra. Ogni giorno, oltre al Vangelo, viene proposta la parola di un testimone di fede: uomini e donne che hanno saputo incarnare questi stessi valori e atteggiamenti (Santa Bertilla Boscradin, Charles de Foucauld, il giudice Rosario Livatino, il card. Xavier Van Thuan). Il libretto è frutto di una collaborazione che ha coinvolto anche le diocesi di Adria-Rovigo e Chioggia. Ogni settimana vengono inoltre proposti la contemplazione di un’opera d’arte, la visione di un film, l’ascolto di una canzone e la lettura di un libro per approfondire i diversi temi di meditazione. Al centro del libretto è presente un sussidio staccabile per i più piccoli (da ritagliare e colorare) preparato da alcune insegnanti di religione cattolica della scuola primaria.