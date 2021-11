Luigi Sturzo: Casellati, “esempio sempre attuale per l’alta visione dello Stato e una capacità d’azione basata su forti ideali”

“150 anni fa nasceva don Luigi Sturzo, fondatore del Partito popolare italiano. Sacerdote e senatore a vita, rispose alla vocazione di ‘portare Dio nella politica’. Un esempio sempre attuale per l’alta visione dello Stato e una capacità d’azione basata su forti ideali”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato in occasione del 150° anniversario della nascita del sacerdote calatino.

