Guerra in Tigray: Associazione Amici di Adwa, 23 ottobre incontro a Casumaro (Mo) con Amnesty international

“La guerra invisibile: conflitti e crisi umanitaria in Tigray”: è il titolo dell’incontro che si svolgerà il 23 ottobre prossimo a Casumaro (Mo) presso la Sala polivalente “Don A. Pizzi”, (via Garigliano 14, ore 17.30) organizzato dalla associazione “Amici di Adwa” (www.amicidiadwa.org) in collaborazione col gruppo “Protetto. Rifugiato a casa mia” e con Amnesty International – gruppo 196 di Cento. L’iniziativa, si legge in una nota dell’associazione, è nata per parlare del conflitto nel Tigray che “continua a non fare notizia nei telegiornali, malgrado le gravi violenze commesse sui civili di ogni età, la catastrofe umanitaria documentata dagli organismi Onu, le violazioni delle convenzioni internazionali”. Interverranno Uoldelul Chelati Dirar, docente di Storia dell’Africa all’Università di Macerata, Federica Carelli, Vice Responsabile Coordinamento Africa Centrale e Orientale di Amnesty International. Moderatore: Nelson Bova, giornalista Rai. Previsto anche un momento conviviale il cui ricavato sosterrà l’ospedale della Missione di Adwa, impegnato in questo tempo di guerra ad assistere feriti, malati, partorienti e denutriti. Diretta dell’incontro su You Tube (www.amicidiadwa.org).