Cultura: inaugurazione Mudimed, Frega (Novartis), “Un museo per superare la barriera tra scienza e cittadini”

“Il Mudimed inaugura una nuova stagione di collaborazione forte e costruttiva tra pubblico e privato”: così Pasquale Frega, amministratore delegato farma e country president di Novartis Italia, azienda promotrice del Museo digitale della storia del metodo scientifico in medicina, inaugurato oggi e visitabile sul sito www.mudimed.it. “Quando è iniziata la pandemia abbiamo sentito forte l’esigenza di andare oltre la nostra missione di sviluppare farmaci e tecnologie innovative per il paziente e di dare un contributo per una svolta reale per il paese – prosegue Frega – Al di là di un supporto immediato alle istituzioni, abbiamo pensato a lavorare a medio e lungo termine. Abbiamo compreso che il gap tra cittadini e scienza è una barriera da affrontare (pensiamo a quanto accaduto in questi mesi con i vaccini) e così è nata l’idea di questo progetto. Facendo eco a un recente intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispetto al fatto che il paese è ripartito grazie alla scienza, Frega ha insistito: “Essa ci ha portato fuori dalla pandemia grazie a vaccini sviluppati in soli dodici mesi. Dunque non può esistere ancora questo gap. L’Italia deve fare passi avanti, partendo dai nostri giovani ma non solo”. La prima sala del Mudimed “è solo l’inizio del progetto. Vogliamo continuare a sviluppare il percorso e aggiungere altre perle di questo paese, per renderle accessibili a tutte le persone”, ha concluso.