Diocesi: Perugia, giovedì sera veglia missionaria diocesana presieduta dal vescovo ausiliare Marco Salvi

Si terrà giovedì 21 ottobre alle 21, presso la chiesa parrocchiale di Monteluce di Perugia, la veglia diocesana in occasione dell’annuale Giornata mondiale missionaria (domenica 24 ottobre), presieduta dal vescovo ausiliare Marco Salvi. Il presule interverrà sul tema “Testimoni e profeti”, dopo l’ascolto della testimonianza di un giovane rientrato dalla missione in America Latina sulla sua esperienza del “non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20).

La sensibilità missionaria è la misura della fede. “La Chiesa ha sempre ritenuto come sua ragion d’essere l’annuncio del Vangelo a tutti i popoli. Siamo tutti invitati ad ‘uscire’, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti”, auspica mons. Orlando Sbicca, neo direttore del Centro missionario diocesano, sottolineando che “la sensibilità missionaria è la misura della fede anche di noi preti!”. Secondo il suo direttore, “il Centro missionario diocesano dovrebbe essere come il ‘navigatore’ della Chiesa” per “indicarci il cammino giusto”. L’invito, quindi, alla solidarietà:”Se noi stiamo male a causa del ‘Covid’, pensiamo un po’ (o meglio, seriamente!), alla situazione di tantissime parti del mondo dove la gente è alla fame. Pensiamo ai missionari e alle missionarie che in questi ultimissimi anni hanno dato la vita; il loro ricordo ci liberi da ogni forma di egoismo e di meschinità”.

Con riferimento al tema della Giornata, Anna Maria Federico, operatrice missionaria perugina e coordinatrice della Commissione regionale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese della Ceu, osserva: “Quello che l’‘Ottobre missionario’ vuole invitarci a fare è ‘un cambio di rotta’ per essere profeti di Speranza a partire dal nostro ambiente fino agli estremi confini della terra”. Infine l’auspicio che “anche quest’anno la veglia possa essere un momento di comunione e condivisione”.