49ª Settimana sociale: Tv2000 e InBlu2000, programmazione speciale per l’evento di Taranto. Domani sera doc “Il pianeta che speriamo”

Tv2000 e InBlu2000 dedicheranno una programmazione speciale alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Taranto da giovedì 21 a domenica 24 ottobre sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso”. A scandire la giornata inaugurale anche due video curati da Caterina Dall’Olio per Tv2000 e Tg2000: “Taranto, il dolore e la speranza” e “Il pianeta ferito”.

Domani pomeriggio, alle 15.15, su Tv2000 in diretta da Taranto la trasmissione “Siamo noi” con Gabriella Facondo e l’economista Leonardo Becchetti; in studio a Roma ospite don Marco Ricci, parroco Sacro Cuore di Gesù di San Vito al Vesuvio, contrada di Ercolano. In seconda serata il documentario di Tv2000 “Il pianeta che speriamo”, di Dario Quarta, Giorgio Brancia, Vito D’Ettorre e Elena Di Dio.

Si tratta – spiega una nota – di “un viaggio alla scoperta delle esperienze italiane che hanno saputo coniugare ambiente, lavoro e futuro”. All’interno del documentario anche le interviste a mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, Leonardo Becchetti, docente all’Università Tor Vergata di Roma, Laura Zanfrini, sociologa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Inoltre, servizi e collegamenti in tutte le edizioni del Tg2000 e nel Gr di InBlu2000 con finestre dedicate venerdì 22 e sabato 23 ottobre al termine del Tg2000 delle 12.

Venerdì 22 ottobre alle 17.30 approfondimenti nel corso della trasmissione “Il diario di Papa Francesco”, condotta da Gennaro Ferrara, con mons. Filippo Santoro.

Su Radio InBlu2000 interviste e servizi anche nel corso della trasmissione “Chiesa e comunità”, in onda alle 12.30 da giovedì 21 a sabato 23 e con un focus conclusivo anche lunedì 25 ottobre. A cura dell’emittente radiofonica della Cei inoltre una serie di approfondimenti per conoscere i protagonisti e il percorso verso Taranto con contenuti già disponibili sul sito web inblu2000.it e nella sezione podcast della pagina web delle Settimane sociali.